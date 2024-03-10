Elazığ'da 5 köy yolu kardan kapandı

Elazığ kırsalında etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte Kovancılar ilçesinde 3, Baskil ilçesinde 2 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

ELAZIĞ’da etkili olan kar yağışıyla 5 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

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