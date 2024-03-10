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        Elazığ'da 5 köy yolu kardan kapandı

        ELAZIĞ'da etkili olan kar yağışıyla 5 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 16:19 Güncelleme: 10.03.2024 - 16:20
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        Elazığ'da 5 köy yolu kardan kapandı
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        ELAZIĞ’da etkili olan kar yağışıyla 5 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

        Elazığ kırsalında etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte Kovancılar ilçesinde 3, Baskil ilçesinde 2 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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