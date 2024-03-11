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        Elazığ'da asayiş uygulamasında 5 şüpheli yakalandı

        Elazığ'da asayiş uygulamasında 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 12:24 Güncelleme: 11.03.2024 - 12:32
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        Elazığ'da asayiş uygulamasında 5 şüpheli yakalandı
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        Elazığ'da asayiş uygulamasında 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, aranan şüphelilerin yakalanması ve suça konu unsurların tespiti amacıyla çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, tespit edilen 5 şüphelinin üst ve ikametinde yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, tüfek, 13 fişek, 58 sentetik ecza, 100 gram esrar ele geçirildi.

        Polis ekipleri 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        Galeri

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