Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının önlenmesine yönelik belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Ekiplerce 4 ikamet ve 1 araçta yapılan aramada, 6 parça halinde 802 gram kokain, 3 bin 873 sentetik ecza, 2 ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
