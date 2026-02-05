Habertürk
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 21:15 Güncelleme: 05.02.2026 - 21:15
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının önlenmesine yönelik belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Ekiplerce 4 ikamet ve 1 araçta yapılan aramada, 6 parça halinde 802 gram kokain, 3 bin 873 sentetik ecza, 2 ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirdi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

