Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Haberleri

        Elazığ'da, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

        Elazığ'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 19:37 Güncelleme: 05.02.2026 - 19:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Elazığ'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.

        Hicret Mahallesi'ndeki Hacı Veysel Demirci Camisi'nde akşam namazından sonra düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Mevlit okunmasıyla devam eden programda, İl Müftüsü Yusuf Bingöl, depremde hayatını kaybedenler için dua etti.

        Mevlide katılanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Programa, Vali Numan Hatipoğlu, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zeydan Karalar tahliye edildi
        Zeydan Karalar tahliye edildi
        İzmir sağanak yağışa teslim
        İzmir sağanak yağışa teslim
        "İran saldırmamızı istemiyor"
        "İran saldırmamızı istemiyor"
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Galatasaray, Sacha Boey'i İstanbul'a getirdi!
        Galatasaray, Sacha Boey'i İstanbul'a getirdi!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?
        Murillo bitti bitiyor!
        Murillo bitti bitiyor!
        "Erken büyümüş bir karakter"
        "Erken büyümüş bir karakter"

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri: "Bu millet ve devlet sadece bizler...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri: "Bu millet ve devlet sadece bizler...
        Elazığ'da 802 gram kokain ele geçirildi: 1 şahıs tutuklandı
        Elazığ'da 802 gram kokain ele geçirildi: 1 şahıs tutuklandı
        Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: "Ben öldürmesem o beni öldür...
        Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: "Ben öldürmesem o beni öldür...
        FÜ ile Bursa Teknik Üniversitesi arasında protokol
        FÜ ile Bursa Teknik Üniversitesi arasında protokol
        Elazığ TSO Genel Ticaret Fuarı kapılarını açıyor
        Elazığ TSO Genel Ticaret Fuarı kapılarını açıyor
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Elazığ'da ziyaretlerde bulundu
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Elazığ'da ziyaretlerde bulundu