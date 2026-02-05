AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Elazığ'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Elazığ'da ziyaretler gerçekleştirdi.



İleri, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için İzzetpaşa Camisi'nde düzenlenen mevlit programına katıldı.



Ardından Çarşı Mahallesi Bankalar Caddesi'nde esnafla bir araya gelen İleri, vatandaşlarla sohbet etti.



İleri, daha sonra basına kapalı olarak depremzede aileleri evlerinde ziyaret etti.



İleri'nin programlarına AK Parti Milletvekili Erol Keleş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti İl Başkanı İbrahim Sencer Selmanoğlu, yönetim kurulu üyeleri ile partililer eşlik etti.

