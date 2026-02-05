Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Elazığ'da ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Elazığ'da ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 14:35 Güncelleme: 05.02.2026 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Elazığ'da ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Elazığ'da ziyaretler gerçekleştirdi.

        İleri, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için İzzetpaşa Camisi'nde düzenlenen mevlit programına katıldı.

        Ardından Çarşı Mahallesi Bankalar Caddesi'nde esnafla bir araya gelen İleri, vatandaşlarla sohbet etti.

        İleri, daha sonra basına kapalı olarak depremzede aileleri evlerinde ziyaret etti.

        İleri'nin programlarına AK Parti Milletvekili Erol Keleş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti İl Başkanı İbrahim Sencer Selmanoğlu, yönetim kurulu üyeleri ile partililer eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakımevinde kendisini ateşe verdi! "Üzerine dök, yak, kurtul" iddiası!
        Bakımevinde kendisini ateşe verdi! "Üzerine dök, yak, kurtul" iddiası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Galatasaray, Sacha Boey ile anlaştı!
        Galatasaray, Sacha Boey ile anlaştı!
        "Birçok sektörümüzün rekabet gücü zayıfladı"
        "Birçok sektörümüzün rekabet gücü zayıfladı"
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        "Çıkar silahı sık lan şuna" Lüks araçtan indiler feci biçimde dövdüler!
        "Çıkar silahı sık lan şuna" Lüks araçtan indiler feci biçimde dövdüler!
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        Karısını öldürüp başında ağlamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Karısını öldürüp başında ağlamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Süresiz nafakada düzenleme yolda: Kaldırılacak mı?
        Süresiz nafakada düzenleme yolda: Kaldırılacak mı?
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Murillo bitti bitiyor!
        Murillo bitti bitiyor!
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        "Erken büyümüş bir karakter"
        "Erken büyümüş bir karakter"

        Benzer Haberler

        Elazığ'da depremde hayatını kaybedenler dualarla anıldı
        Elazığ'da depremde hayatını kaybedenler dualarla anıldı
        Elazığ'da depo yangını ekiplerce söndürüldü
        Elazığ'da depo yangını ekiplerce söndürüldü
        Prof. Dr. Korkmaz, "Kadınlarda depresyon erkeklere oranla yaklaşık 1,5-2 ka...
        Prof. Dr. Korkmaz, "Kadınlarda depresyon erkeklere oranla yaklaşık 1,5-2 ka...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Elazığ'da evleri yıkılan depremzedeler...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Elazığ'da evleri yıkılan depremzedeler...
        Elazığ'da domuz sürüsünü 'ordu geliyor' diye kayda aldı
        Elazığ'da domuz sürüsünü 'ordu geliyor' diye kayda aldı
        Beton mikseri ile çarpışan taksi ters döndü: 1 yaralı
        Beton mikseri ile çarpışan taksi ters döndü: 1 yaralı