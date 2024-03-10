Otomobil takla attı; 5 çocuk babası sürücü öldü

Kaza, saat 03.00 sıralarında Kovancılar ilçesi Hoşmat Karagedik mevkisinde meydana geldi. Aslan Yaşa yönetimindeki 23 LN 913 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp, takla attı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. 5 çocuk babası Yaşa'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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