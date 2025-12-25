Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Ağın'da 120 üreticiye yüzde 70 hibeli makine ve ekipman desteği sağlandı

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde 120 üreticiye yüzde 70 hibeli makine ve ekipman dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 12:41 Güncelleme: 25.12.2025 - 12:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağın'da 120 üreticiye yüzde 70 hibeli makine ve ekipman desteği sağlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde 120 üreticiye yüzde 70 hibeli makine ve ekipman dağıtıldı.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Programı kapsamında desteklenen, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "DAP Elazığ Tarımsal Üretim Geliştirme Projesi" ile temin edilen 60 motorlu tırpan, 30 badem soyma,10 domates sıkma,10 ceviz soyma ve 10 üzüm sıkma makineleri düzenlenen törenle 120 üreticiye teslim edildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene katılan Vali Numan Hatipoğlu, ekipman ve makineleri inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

        Hatipoğlu, ekipman ve makinelerin üreticilere hayırlı olmasını diledi.

        Programa, Kaymakam Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Şeref Çakar, DAP Kalkınma Bölge İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Abdulaziz Gündüz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üreticiler katıldı.

        Açıklamada, "Projeyle tarımda mekanizasyonun artırılması, üretim maliyetlerinin azaltılması ve ekonomik verimliliğin desteklenmesi hedeflenmektedir. Modern tarım ekipmanlarının üreticilerimiz tarafından kullanımının yaygınlaştırılmasıyla birlikte, bitkisel üretim altyapısının güçlendirilmesine ve bölgesel tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Sadettin Saran adliyeye sevk edildi
        Sadettin Saran adliyeye sevk edildi
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Husumetlisine ateş açtı! Yoldan geçeni vurdu!
        Husumetlisine ateş açtı! Yoldan geçeni vurdu!
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi
        Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Yolcu treni çarpınca köprüden düştü!
        Yolcu treni çarpınca köprüden düştü!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        Emeklilikte bir haftalık fırsat
        Emeklilikte bir haftalık fırsat
        Dijital hizmetler vergisi düşürüldü
        Dijital hizmetler vergisi düşürüldü
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir

        Benzer Haberler

        Sis perdesi altındaki Elazığ drone ile görüntülendi
        Sis perdesi altındaki Elazığ drone ile görüntülendi
        Meteorolojiden 5 il için uyarı
        Meteorolojiden 5 il için uyarı
        El emeği göz nuru amigurumiler, Elazığ'dan İngiltere'ye
        El emeği göz nuru amigurumiler, Elazığ'dan İngiltere'ye
        Keban'da "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında öğrencilere bilgilendir...
        Keban'da "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında öğrencilere bilgilendir...
        Keban'da 230 üreticiye yüzde 70 hibeyle makine desteği sağlandı
        Keban'da 230 üreticiye yüzde 70 hibeyle makine desteği sağlandı
        Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı
        Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı