        Elazığ Haberleri

        Keban'da "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında öğrencilere bilgilendirme yapıldı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında öğrencilere bilgilendirme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 15:11 Güncelleme: 24.12.2025 - 15:11
        Keban'da "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında öğrencilere bilgilendirme yapıldı
        Elazığ'ın Keban ilçesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında öğrencilere bilgilendirme yapıldı.

        Keban Milli Eğitim Müdürlüğü Hacı Fevzi Efendi Konferans Salonunda düzenlenen programda eğitmen Hacı Ormanoğlu tarafından ilçedeki ortaokul ve lise öğrencilerine "Erdem-Değer-Eylem" kapsamında eğitim verildi.

        Ormanoğlu, yaptığı bilgilendirmede başarıya giden yolda bireysel gelişimin, hedef belirlemenin ve azmin önemine dikkati çekerek, öğrencilere kişisel yaşamlarında karşılaşabilecekleri zorluklar karşısında nasıl bir tutum sergilemeleri gerektiğini anlattı.

        Başarının tesadüf olmadığını vurgulayan Ormanoğlu, disiplinli çalışma, kararlılık ve öğrenmeyi sürekli sürdürmenin önemine işaret etti.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, Hacı Ormanoğlu'na teşekkür ederek, günün anısına plaket takdim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

