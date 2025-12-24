Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Keban'da 230 üreticiye yüzde 70 hibeyle makine desteği sağlandı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde 230 üreticiye yüzde 70 hibeyle çapa, ceviz soyma ve badem silkeleme makineleri dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 13:59 Güncelleme: 24.12.2025 - 13:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Keban'da 230 üreticiye yüzde 70 hibeyle makine desteği sağlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Elazığ'ın Keban ilçesinde 230 üreticiye yüzde 70 hibeyle çapa, ceviz soyma ve badem silkeleme makineleri dağıtıldı.

        Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Programı kapsamında desteklenen, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "DAP Elazığ Tarımsal Üretim Geliştirme Projesi" ile temin edilen 110 çapa, 60 ceviz soyma ve 60 badem silkeleme makineleri düzenlenen törenle 230 üreticiye teslim edildi.

        Keban İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesindeki töreninde konuşan Kaymakam Furkan Atalık, geçen yıl meydana gelen kuraklık nedeniyle rekoltede düşüklük yaşandığını anımsattı.

        Yeni üretim sezonunda rekoltenin yüksek olmasını dileyen Atalık, "Bu makineler kullanılarak, vatandaşlarımızın daha iyi bir üretim yapmasını canı gönülden istiyoruz. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Çiftçilerimize vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

        Belediye Başkanı Yücel Doğan da projenin ilçede uygulanmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya teşekkür etti.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen ise Tarım ve Orman Bakanlığının bir karış toprağın boş kalmaması için büyük çaba serf ettiğini belirterek, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

        İlçe Ziraat Odası Başkanı Ebubekir İkinci de çiftçiler adına teşekkür etti.

        Törene, İlçe Emniyet Müdürü Hayati Çavdar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hacı Turan, muhtarlar, teknik personel ve üreticiler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Katilden yapay zeka savunması!
        Katilden yapay zeka savunması!
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Elektrikli araçta Avrupa'da ilk 4'teyiz
        Elektrikli araçta Avrupa'da ilk 4'teyiz
        'Daltonlar'a ceza yağdı!
        'Daltonlar'a ceza yağdı!
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Cırt cırtlı anne babalar
        Cırt cırtlı anne babalar
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama

        Benzer Haberler

        Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı
        Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı
        FÜ'de bando konseri mest etti
        FÜ'de bando konseri mest etti
        Elazığ'ın yüksek kesimlerinde sis etkili oluyor
        Elazığ'ın yüksek kesimlerinde sis etkili oluyor
        Keban'da çiftçilere makine dağıtıldı
        Keban'da çiftçilere makine dağıtıldı
        Elazığ'da iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu
        Elazığ'da iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu
        Elazığ'da polio eradikasyon programı
        Elazığ'da polio eradikasyon programı