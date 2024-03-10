Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Elazığ'da otomobilin bariyerlere çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 19:57 Güncelleme: 10.03.2024 - 20:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da otomobilin bariyerlere çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti.

        A.Y’nin kullandığı 23 LN 913 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolunun Kovancılar ilçesi Yarımca köyü mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde A.Y'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Sürücünün cenazesi Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tek gol var!
        Tek gol var!
        Bakırköy-Kirazlı metro hattı açıldı
        Bakırköy-Kirazlı metro hattı açıldı
        Cinayete, trafik kazası görünümü vermişlerdi, müebbet hapis istendi!
        Cinayete, trafik kazası görünümü vermişlerdi, müebbet hapis istendi!
        Barışmak için buluştuğu akrabasını öldürdü
        Barışmak için buluştuğu akrabasını öldürdü
        Türkiye'yi şoke eden kazada 'Adalet Konvoyu' düzenlendi
        Türkiye'yi şoke eden kazada 'Adalet Konvoyu' düzenlendi
        Kasımpaşa geriden geldi!
        Kasımpaşa geriden geldi!
        Karısını ve oğlunu öldürüp parçaladı!
        Karısını ve oğlunu öldürüp parçaladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de
        THY ile Boeing masaya oturuyor!
        THY ile Boeing masaya oturuyor!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Rusya'da seçimlere 1 hafta kaldı: Neler bilinmesi gerekiyor?
        Rusya'da seçimlere 1 hafta kaldı: Neler bilinmesi gerekiyor?
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Dani Alves'in kardeşi konuştu!
        Dani Alves'in kardeşi konuştu!
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Hata kurbanı
        Hata kurbanı
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        Oscar’ı kim alır?
        Oscar’ı kim alır?
        Yapay zekâyla yolu açıldı
        Yapay zekâyla yolu açıldı

        Benzer Haberler

        Elazığ'da 5 köy yolu kardan kapandı
        Elazığ'da 5 köy yolu kardan kapandı
        Otomobil takla attı; 5 çocuk babası sürücü öldü
        Otomobil takla attı; 5 çocuk babası sürücü öldü
        Bakan Yerlikaya: Adalete teslim ettiğimiz organize suç örgütü sayısı 402 ol...
        Bakan Yerlikaya: Adalete teslim ettiğimiz organize suç örgütü sayısı 402 ol...
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Elazığ'da konuştu:
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Elazığ'da konuştu:
        "Genç Yeryüzü Doktorları"ndan Keban'da vatandaşlara sağlık taraması
        "Genç Yeryüzü Doktorları"ndan Keban'da vatandaşlara sağlık taraması
        Elazığ'da seyir halinde alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi
        Elazığ'da seyir halinde alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi