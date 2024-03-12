Programa, Kaymakam Efecan Şahin, Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Umut Day, İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Bilen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özdal Akdemir, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte, öğrenciler İstiklal Marşı ile günün anlam ve önemini anlatan şiirler okudu.

Sivrice ilçesinde, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

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