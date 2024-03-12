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        İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

        Sivrice ilçesinde, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 13:16 Güncelleme: 12.03.2024 - 13:26
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        İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
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        Sivrice ilçesinde, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

        Cumhuriyet Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Etkinlikte, öğrenciler İstiklal Marşı ile günün anlam ve önemini anlatan şiirler okudu.

        Programa, Kaymakam Efecan Şahin, Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Umut Day, İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Bilen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özdal Akdemir, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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