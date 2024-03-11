Elazığ'da ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı

Yapılan aramada, ruhsatsız 5 tabanca ve tüfek ile çeşitli malzemeler ele geçirildi, Y.H. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik çalışma kapsamında ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisi üzerine Y.H'nin iş yerine operasyon düzenledi.

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