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        Elazığ'da ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı

        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 15:06 Güncelleme: 11.03.2024 - 15:06
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        Elazığ'da ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı
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        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik çalışma kapsamında ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisi üzerine Y.H'nin iş yerine operasyon düzenledi.

        Yapılan aramada, ruhsatsız 5 tabanca ve tüfek ile çeşitli malzemeler ele geçirildi, Y.H. gözaltına alındı.

        Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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