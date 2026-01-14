Habertürk
        Elazığ'da kardan kapanan 72 köy yolu ulaşıma açıldı

        Elazığ'da kardan kapanan 113 köy yolundan 72'sine ulaşım sağlandı.

        Giriş: 14.01.2026 - 20:53 Güncelleme: 14.01.2026 - 20:53
        Elazığ'da kardan kapanan 72 köy yolu ulaşıma açıldı
        Elazığ'da kardan kapanan 113 köy yolundan 72'sine ulaşım sağlandı.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentin bazı bölgelerinde etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarının açılmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

        Zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen ekipler, ulaşımın aksamaması için yoğun mesai harcıyor.

        Çalışmalar kapsamında kapalı 113 köy yolundan 72'si ulaşıma açıldı.

        Baskil'de 7, Maden'de 5, Karakoçan'da 5, Keban'da 3, Kovancılar'da 2, Palu'da 4, Sivrice'de 15 köy yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

