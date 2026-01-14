Elazığ'da kardan kapanan 72 köy yolu ulaşıma açıldı
Elazığ'da kardan kapanan 113 köy yolundan 72'sine ulaşım sağlandı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentin bazı bölgelerinde etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarının açılmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen ekipler, ulaşımın aksamaması için yoğun mesai harcıyor.
Çalışmalar kapsamında kapalı 113 köy yolundan 72'si ulaşıma açıldı.
Baskil'de 7, Maden'de 5, Karakoçan'da 5, Keban'da 3, Kovancılar'da 2, Palu'da 4, Sivrice'de 15 köy yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.
