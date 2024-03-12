Baskil Kaymakamı Kundakçı'dan, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü mesajı

Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Kundakçı, İstiklal Marşı'nın Türk milletinin büyük bir azimle ve fedakarlıkla vermiş olduğu bağımsızlık mücadelesi ve gerçek bir kahramanlık öyküsü olduğunu belirtti.

Kundakçı, "Bu mücadeleyi de dizelere döken vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle ve minnetle anıyorum. Allah, bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın." dedi.