Elazığ'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Çaydaçıra Mahallesi'nde H.A.’nın kullandığı 23 BK 265 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kadın sürücü, sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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