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        Elazığ'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 17:34 Güncelleme: 12.03.2024 - 17:48
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        Elazığ'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Çaydaçıra Mahallesi'nde H.A.’nın kullandığı 23 BK 265 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan kadın sürücü, sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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