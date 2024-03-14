Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da köpeklerin saldırısı sonucu yere düşen öğrenci yaralandı

        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde köpeklerin saldırısı sonucu yere düşerek yaralanan lise öğrencisi tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 18:21 Güncelleme: 14.03.2024 - 18:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da köpeklerin saldırısı sonucu yere düşen öğrenci yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde köpeklerin saldırısı sonucu yere düşerek yaralanan lise öğrencisi tedavisinin ardından taburcu edildi.

        İlçenin Gültepe Mahallesi'nde yaşayan lise öğrencisi Y.S. okula giderken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

        Köpeklerin saldırısından çantasını kendisine siper ederek kurtulan Y.S, bu esnada yere düştü.

        Kız öğrenci, diz kapaklarından, sol elinden ve sağ dirseğinden yaralandı.

        Durumu gören çevredekilerin müdahalesi ile köpekler bölgeden uzaklaştırıldı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırılan Y.S, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Y.S'nin yakını İ.S, mahallede son zamanlarda sahipsiz köpek sayısının arttığını belirterek, benzer durumların bir daha yaşanmaması için yetkililerden tedbir alınmasını istediklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aci ailesinin acı kaderi
        Aci ailesinin acı kaderi
        Balayı çiftinin ölümü davasında karar
        Balayı çiftinin ölümü davasında karar
        Yakılarak öldürülen Şila'nın katili için yeni karar!
        Yakılarak öldürülen Şila'nın katili için yeni karar!
        Aydın Ayaydın: Cumhurbaşkanımız talebimizi geri çevirmedi
        Aydın Ayaydın: Cumhurbaşkanımız talebimizi geri çevirmedi
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Millilerin forması sızdı!
        Millilerin forması sızdı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağrı'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağrı'da
        Yeni bir "büyükşehir" mi geliyor?
        Yeni bir "büyükşehir" mi geliyor?
        Fotoğraflarda gözlerinize hiç dikkat ettiniz mi?
        Fotoğraflarda gözlerinize hiç dikkat ettiniz mi?
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        286 kişiyi kaçırdılar, 600 bin doları aşkın fidye istiyorlar!
        286 kişiyi kaçırdılar, 600 bin doları aşkın fidye istiyorlar!
        "Avukatlara sordum, söylediler"
        "Avukatlara sordum, söylediler"
        O özellik insanların dışında bir tek onlarda varmış!
        O özellik insanların dışında bir tek onlarda varmış!
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor

        Benzer Haberler

        Elazığ'da polis olduklarını söyleyerek bir kişiyi dolandıran 2 şüpheli tutu...
        Elazığ'da polis olduklarını söyleyerek bir kişiyi dolandıran 2 şüpheli tutu...
        Elazığ'da zabıtanın yakaladığı 8 dilencinin üzerinden 6 bin 272 lira çıktı
        Elazığ'da zabıtanın yakaladığı 8 dilencinin üzerinden 6 bin 272 lira çıktı
        Elazığ'da midesi ve bağırsağında uyuşturucu bulunan İran uyruklu tutuklandı
        Elazığ'da midesi ve bağırsağında uyuşturucu bulunan İran uyruklu tutuklandı
        Midesinden uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı
        Midesinden uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı
        Elazığ'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Elazığ'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Keban'da "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkin...
        Keban'da "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkin...