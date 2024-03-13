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        Elazığ'da zabıtanın yakaladığı 8 dilencinin üzerinden 6 bin 272 lira çıktı

        Elazığ'da zabıta ekiplerince yakalanan 8 dilencinin üzerinden 6 bin 272 lira çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 18:51 Güncelleme: 13.03.2024 - 18:51
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        Elazığ'da zabıtanın yakaladığı 8 dilencinin üzerinden 6 bin 272 lira çıktı
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        Elazığ'da zabıta ekiplerince yakalanan 8 dilencinin üzerinden 6 bin 272 lira çıktı.

        Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla cami, hastane ve alışveriş merkezi önünde bekleyen dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Vatandaşların manevi duygularını istismar etmeye çalışan dilencilere yönelik gerçekleştirilen denetimde yakalanan 8 dilenci, ekiplerce zabıta merkezine götürüldü.

        Burada yapılan üst aramasında dilencilerin üzerinden toplam 6 bin 272 lira çıktı.

        Üzerindeki paraya el konulan dilencilere para cezası uygulandı.

        Zabıta amiri Kadir Temur, ramazan ayı dolayısıyla kentte sayıları artan dilenciler nedeniyle denetim ekibini 2'den 5'e çıkardıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızdan ricamız, dilenenlere değil gerçek ihtiyaç sahiplerine yardım yapmaları." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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