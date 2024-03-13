Elazığ'da zabıtanın yakaladığı 8 dilencinin üzerinden 6 bin 272 lira çıktı

Zabıta amiri Kadir Temur, ramazan ayı dolayısıyla kentte sayıları artan dilenciler nedeniyle denetim ekibini 2'den 5'e çıkardıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızdan ricamız, dilenenlere değil gerçek ihtiyaç sahiplerine yardım yapmaları." dedi.

Burada yapılan üst aramasında dilencilerin üzerinden toplam 6 bin 272 lira çıktı.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla cami, hastane ve alışveriş merkezi önünde bekleyen dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

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