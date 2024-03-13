Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da polis olduklarını söyleyerek bir kişiyi dolandıran 2 şüpheli tutuklandı

        Elazığ'ın Arıcak ilçesinde, kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 23:15 Güncelleme: 13.03.2024 - 23:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da polis olduklarını söyleyerek bir kişiyi dolandıran 2 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'ın Arıcak ilçesinde, kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Arıcak'ta bir kişiyi, yaklaşık 750 bin liralık ziynet eşyası, para ve dövizini alarak dolandıran 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde polis olduklarını söyleyen 2 şüphelinin, söz konusu kişiyi dolandırdığı tespit edildi.

        MOBESE kayıtlarını inceleyen ekipler, Arıcak ilçesine geldikleri araçla Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine giden 2 şüpheliyi operasyonla yakaladı.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Ekipler, ele geçirilen para, döviz ve ziynet eşyalarını sahibine teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan Taş ailesiyle iftar yaptı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan Taş ailesiyle iftar yaptı
        Avusturya ve Rusya arasında 'sınır dışı' krizi
        Avusturya ve Rusya arasında 'sınır dışı' krizi
        İmamoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        İmamoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Poşete sarılı halde bulunan kadının ölümüyle ilgili yeni gelişme!
        Poşete sarılı halde bulunan kadının ölümüyle ilgili yeni gelişme!
        G.Saray'dan Ali Koç'a yanıt!
        G.Saray'dan Ali Koç'a yanıt!
        70 yıldır metal tüpün içinde yaşayan adam öldü
        70 yıldır metal tüpün içinde yaşayan adam öldü
        'Gözaltı sırasında ölüme' hapis cezası
        'Gözaltı sırasında ölüme' hapis cezası
        Navigasyonla bile kayboluyorsan, hayat kurtaran çözüm onda gizli!
        Navigasyonla bile kayboluyorsan, hayat kurtaran çözüm onda gizli!
        İşte tutuklanan çalışanın görüntüleri!
        İşte tutuklanan çalışanın görüntüleri!
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davasında yeni karar!
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davasında yeni karar!
        Antalya'da doluyla kar topu oynadılar!
        Antalya'da doluyla kar topu oynadılar!
        Yapay zeka mı, orjinal mi? İşte ayırt etmenin yolları!
        Yapay zeka mı, orjinal mi? İşte ayırt etmenin yolları!
        ABD Meclisi, TikTok'un yasaklanmasının önünü açtı
        ABD Meclisi, TikTok'un yasaklanmasının önünü açtı
        Fren hangi sektörleri etkiler?
        Fren hangi sektörleri etkiler?
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Ali Koç: Galatasaray beka sorunudur!
        Ali Koç: Galatasaray beka sorunudur!
        Odine Teknoloji halka açılıyor
        Odine Teknoloji halka açılıyor
        5 bin dolarlık telif ihlali
        5 bin dolarlık telif ihlali
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        Cavit Çağlar’ın ilk soyadı neydi? Çağlar ismini hangi şairden aldı? Tansu Çiller’i neden ağlattı?
        Cavit Çağlar’ın ilk soyadı neydi? Çağlar ismini hangi şairden aldı? Tansu Çiller’i neden ağlattı?

        Benzer Haberler

        Elazığ'da zabıtanın yakaladığı 8 dilencinin üzerinden 6 bin 272 lira çıktı
        Elazığ'da zabıtanın yakaladığı 8 dilencinin üzerinden 6 bin 272 lira çıktı
        Elazığ'da midesi ve bağırsağında uyuşturucu bulunan İran uyruklu tutuklandı
        Elazığ'da midesi ve bağırsağında uyuşturucu bulunan İran uyruklu tutuklandı
        Midesinden uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı
        Midesinden uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı
        Elazığ'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Elazığ'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Keban'da "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkin...
        Keban'da "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkin...
        Baskil Kaymakamı Kundakçı'dan, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü...
        Baskil Kaymakamı Kundakçı'dan, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü...