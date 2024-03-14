Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Yapıcıoğlu: Ortamı gerecek açıklamalardan kaçınmak gerekir

        HÜR Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Biz bir seçime giriyoruz savaşa değil.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 22:17 Güncelleme: 14.03.2024 - 22:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yapıcıoğlu: Ortamı gerecek açıklamalardan kaçınmak gerekir
        ABONE OL
        ABONE OL

        HÜR Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, “Biz bir seçime giriyoruz savaşa değil. Bu yüzden bütün siyasi partilerin bütün adayların kurmuş oldukları dile kullandıkları kelimelere ve kavramlara son derece dikkat etmeleri gerekiyor. Ortamı gerecek açıklamalardan kaçınmak gerekir” dedi.

        HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, çeşitli ziyaretler kapsamında Elazığ’a geldi. Kovancılar ilçesinde partililerle buluşup seçim koordinasyon merkezi açılışını gerçekleştiren Yapıcıoğlu, daha sonra özel bir işletmede yapılan iftar programında partililerle buluştu. Burada açıklamalarda bulunan Yapıcıoğlu, 31 Mart seçimlerinin hizmet yarışı olduğunu belirterek, “Malumunuz üzere 17 gün sonra seçim olacak. Bizde seçim çalışmaları kapsamında memleketi geziyoruz. Bu bir hizmet yarışıdır. Belki daha önce hiçbir seçimde olmadığı kadar özellikle yerel seçimlerde çok sayıda parti çok sayıda parti yarışıyor. Hemen her parti ve partilerin adayları bunun bir hizmet yarışı olduğunu ve hizmet yarışında da kendilerinin var olduğunu hizmet etmek için siyasete girdiğini veya aday olduklarını dile getiriyorlar” dedi.

        ‘KARŞISINDAKİ DÜŞMANMIŞ GİBİ GÖSTERMEK YANLIŞTIR BUNDAN MEMLEKET ZARAR GÖRÜR’

        Seçim çalışmalarında partilerin adaylarının ortamı gerecek açıklamalardan kaçınmaları gerektiğini belirten Yapıcıoğlu, “Biz bir seçime giriyoruz, savaşa değil. Bu yüzden bütün siyasi partilerin bütün adayların kurmuş oldukları dile kullandıkları kelimelere ve kavramlara son derece dikkat etmeleri gerekiyor. Ortamı gerecek açıklamalardan kaçınmak gerekir. Birileri millete hizmet etmek için yola çıktıklarını iddia edip daha sonra oylarını üç beş arttırmak için ya da aday olduğu makama gelebilmek için milletin evlatlarını milletin gençlerini birbirine karşı kışkırtıp onları birbirlerine düşürmeye çalışıyorsa ondan ne millete ne memlekete hiçbir hayır gelmez. Madem bu bir hizmet yarışıdır o zaman herkes üslubuna dikkat edecek ve gerçekten hizmet yarışı için bu yola çıktığını dil, davranış ve sözleriyle ortaya koyacak. Ama maalesef bazıları adaylardan bazıları öyle bir üslup kullanıyorlar ki sanırsınız önümüzde bir seçim değil önümüzde bir savaş var. Meydan muharebesine hazırlanıyormuş gibi kendi taraflarının saflarını sıklaştırmak için karşıdaki birilerini düşmanmış gibi gösterme gafletinde bulunuyor. Bu yanlıştır. Bundan memleket zarar görür. Ama İnşallah dilerim ki en başta bu üslubu takınanlar bundan zarar görsün. Ameller niyetlere göredir. Eğer gerçekten niyet millete hizmet ise o zaman ameller de ona uygun olmalıdır. Ona uygun bir davranış tarzı ortaya koymalıdır” diye konuştu.

        ‘GAZZE’DEKİ SOYKIRIM DEVAM EDİYOR DEMEK Kİ KİMSE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMAMIŞ’

        Gazze’nin halen İsrail’in saldırıları altında olduğunu belirten Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

        “Maalesef Gazze ile ilgili halen daha uluslararası kamuoyu ve biz yapmamız gereken şeyleri tam anlamıyla yapamadık ki orada 5 ayı aşkın bir süredir soykırım devam ediyor. Acılar dinmedi, ateş kesilmedi. İnsanlar açlıktan ölmeye devam ediyor. Çocuklar içmeye bir damla temiz su bulamıyor. İlaçsızlıktan insanlar perişan durumdalar. Herkes kendi çapında bulunduğu yerde bir şeyler yapması gerektiği yerde bir şeyler ortaya koymaya çalışıyor. Biz başından beri söylüyoruz bir kez daha tekrar ediyoruz. Kim oradaki mazlumlar için kim oradaki soykırım bitsin diye kim oradaki acılar dinsin diye bir şey yapıyorsa küçük ya da büyük biz bunların hepsini değerli görüyoruz. Ve sonuç itibariyle o acılar dinmediği için soykırım devam ettiği için üzerimize düşen vazifeyi hep beraber yeterince yerine getirmediğimizi kabul edip buna göre bundan sonra bu saatten sonra daha fazla neler yapabileceğimizi düşünmemiz, üzerinde kafa yormamız ve harekete geçmemiz gerekiyor.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maçta gol sesi var!
        Maçta gol sesi var!
        Eylem Tok ve oğlunun olayında flaş gelişme
        Eylem Tok ve oğlunun olayında flaş gelişme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        ABD ve İsrail arasında yeni kriz
        ABD ve İsrail arasında yeni kriz
        Balayı çiftinin ölümü davasında karar
        Balayı çiftinin ölümü davasında karar
        Borsanın morali neden bozuldu?
        Borsanın morali neden bozuldu?
        Aci ailesinin acı kaderi
        Aci ailesinin acı kaderi
        Mersin kıyılarında ölü göçmen denizanası yoğunluğu
        Mersin kıyılarında ölü göçmen denizanası yoğunluğu
        Aydın Ayaydın: Cumhurbaşkanımız talebimizi geri çevirmedi
        Aydın Ayaydın: Cumhurbaşkanımız talebimizi geri çevirmedi
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Millilerin forması sızdı!
        Millilerin forması sızdı!
        Yeni bir "büyükşehir" mi geliyor?
        Yeni bir "büyükşehir" mi geliyor?
        Fotoğraflarda gözlerinize hiç dikkat ettiniz mi?
        Fotoğraflarda gözlerinize hiç dikkat ettiniz mi?
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        O özellik insanların dışında bir tek onlarda varmış!
        O özellik insanların dışında bir tek onlarda varmış!
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Minibüs şoförüne magandalar saldırdı!
        Minibüs şoförüne magandalar saldırdı!
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil

        Benzer Haberler

        Elazığ'da köpeklerin saldırısı sonucu yere düşen öğrenci yaralandı
        Elazığ'da köpeklerin saldırısı sonucu yere düşen öğrenci yaralandı
        Elazığ'da polis olduklarını söyleyerek bir kişiyi dolandıran 2 şüpheli tutu...
        Elazığ'da polis olduklarını söyleyerek bir kişiyi dolandıran 2 şüpheli tutu...
        Elazığ'da zabıtanın yakaladığı 8 dilencinin üzerinden 6 bin 272 lira çıktı
        Elazığ'da zabıtanın yakaladığı 8 dilencinin üzerinden 6 bin 272 lira çıktı
        Elazığ'da midesi ve bağırsağında uyuşturucu bulunan İran uyruklu tutuklandı
        Elazığ'da midesi ve bağırsağında uyuşturucu bulunan İran uyruklu tutuklandı
        Midesinden uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı
        Midesinden uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı
        Elazığ'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Elazığ'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı