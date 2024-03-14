Yapıcıoğlu: Ortamı gerecek açıklamalardan kaçınmak gerekir

HÜR Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, “Biz bir seçime giriyoruz savaşa değil. Bu yüzden bütün siyasi partilerin bütün adayların kurmuş oldukları dile kullandıkları kelimelere ve kavramlara son derece dikkat etmeleri gerekiyor. Ortamı gerecek açıklamalardan kaçınmak gerekir” dedi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, çeşitli ziyaretler kapsamında Elazığ’a geldi. Kovancılar ilçesinde partililerle buluşup seçim koordinasyon merkezi açılışını gerçekleştiren Yapıcıoğlu, daha sonra özel bir işletmede yapılan iftar programında partililerle buluştu. Burada açıklamalarda bulunan Yapıcıoğlu, 31 Mart seçimlerinin hizmet yarışı olduğunu belirterek, “Malumunuz üzere 17 gün sonra seçim olacak. Bizde seçim çalışmaları kapsamında memleketi geziyoruz. Bu bir hizmet yarışıdır. Belki daha önce hiçbir seçimde olmadığı kadar özellikle yerel seçimlerde çok sayıda parti çok sayıda parti yarışıyor. Hemen her parti ve partilerin adayları bunun bir hizmet yarışı olduğunu ve hizmet yarışında da kendilerinin var olduğunu hizmet etmek için siyasete girdiğini veya aday olduklarını dile getiriyorlar” dedi.

‘KARŞISINDAKİ DÜŞMANMIŞ GİBİ GÖSTERMEK YANLIŞTIR BUNDAN MEMLEKET ZARAR GÖRÜR’

Seçim çalışmalarında partilerin adaylarının ortamı gerecek açıklamalardan kaçınmaları gerektiğini belirten Yapıcıoğlu, “Biz bir seçime giriyoruz, savaşa değil. Bu yüzden bütün siyasi partilerin bütün adayların kurmuş oldukları dile kullandıkları kelimelere ve kavramlara son derece dikkat etmeleri gerekiyor. Ortamı gerecek açıklamalardan kaçınmak gerekir. Birileri millete hizmet etmek için yola çıktıklarını iddia edip daha sonra oylarını üç beş arttırmak için ya da aday olduğu makama gelebilmek için milletin evlatlarını milletin gençlerini birbirine karşı kışkırtıp onları birbirlerine düşürmeye çalışıyorsa ondan ne millete ne memlekete hiçbir hayır gelmez. Madem bu bir hizmet yarışıdır o zaman herkes üslubuna dikkat edecek ve gerçekten hizmet yarışı için bu yola çıktığını dil, davranış ve sözleriyle ortaya koyacak. Ama maalesef bazıları adaylardan bazıları öyle bir üslup kullanıyorlar ki sanırsınız önümüzde bir seçim değil önümüzde bir savaş var. Meydan muharebesine hazırlanıyormuş gibi kendi taraflarının saflarını sıklaştırmak için karşıdaki birilerini düşmanmış gibi gösterme gafletinde bulunuyor. Bu yanlıştır. Bundan memleket zarar görür. Ama İnşallah dilerim ki en başta bu üslubu takınanlar bundan zarar görsün. Ameller niyetlere göredir. Eğer gerçekten niyet millete hizmet ise o zaman ameller de ona uygun olmalıdır. Ona uygun bir davranış tarzı ortaya koymalıdır” diye konuştu.

‘GAZZE’DEKİ SOYKIRIM DEVAM EDİYOR DEMEK Kİ KİMSE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMAMIŞ’

Gazze’nin halen İsrail’in saldırıları altında olduğunu belirten Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

“Maalesef Gazze ile ilgili halen daha uluslararası kamuoyu ve biz yapmamız gereken şeyleri tam anlamıyla yapamadık ki orada 5 ayı aşkın bir süredir soykırım devam ediyor. Acılar dinmedi, ateş kesilmedi. İnsanlar açlıktan ölmeye devam ediyor. Çocuklar içmeye bir damla temiz su bulamıyor. İlaçsızlıktan insanlar perişan durumdalar. Herkes kendi çapında bulunduğu yerde bir şeyler yapması gerektiği yerde bir şeyler ortaya koymaya çalışıyor. Biz başından beri söylüyoruz bir kez daha tekrar ediyoruz. Kim oradaki mazlumlar için kim oradaki soykırım bitsin diye kim oradaki acılar dinsin diye bir şey yapıyorsa küçük ya da büyük biz bunların hepsini değerli görüyoruz. Ve sonuç itibariyle o acılar dinmediği için soykırım devam ettiği için üzerimize düşen vazifeyi hep beraber yeterince yerine getirmediğimizi kabul edip buna göre bundan sonra bu saatten sonra daha fazla neler yapabileceğimizi düşünmemiz, üzerinde kafa yormamız ve harekete geçmemiz gerekiyor.”