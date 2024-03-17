Elazığ'da lokomotifin çarptığı kişi yaralandı
Elazığ'da, lokomotifin çarpması sonucu yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Elazığ'da, lokomotifin çarpması sonucu yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Yolçatı Köyü İstasyonu'ndan Elazığ istikametine giden lokomotif, Ataşehir Mahallesi Nene Hatun Sokak mevkisinde rayda yürüyen kimliği henüz öğrenilemeyen kişiye çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kişi ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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