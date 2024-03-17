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        Elazığ'da lokomotifin çarptığı kişi yaralandı

        Elazığ'da, lokomotifin çarpması sonucu yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 13:56 Güncelleme: 17.03.2024 - 13:56
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        Elazığ'da lokomotifin çarptığı kişi yaralandı
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        Elazığ'da, lokomotifin çarpması sonucu yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Yolçatı Köyü İstasyonu'ndan Elazığ istikametine giden lokomotif, Ataşehir Mahallesi Nene Hatun Sokak mevkisinde rayda yürüyen kimliği henüz öğrenilemeyen kişiye çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan kişi ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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