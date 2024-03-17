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        Cevdet Yılmaz: Halkımızın ve çocuklarımızın elinde silah değil kitaplar olmalı (2)

        ELAZIĞ'AGEÇTİ​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tunceli'deki temaslarının ardından geldiği Elazığ'da valiliği ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 01:33 Güncelleme: 17.03.2024 - 01:35
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        Cevdet Yılmaz: Halkımızın ve çocuklarımızın elinde silah değil kitaplar olmalı (2)
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        ELAZIĞ'AGEÇTİ

        ​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tunceli’deki temaslarının ardından geldiği Elazığ’da valiliği ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Yılmaz, kentteki çalışmalar hakkında Vali Ömer Toraman’dan bilgi aldıktan sonra, AK Parti'nin düzenlediği iftar programına katıldı. Burada konuşan Yılmaz, cari açığın düştüğünü belirterek, "Bütçe açığı, depreme rağmen yüzde 10’u geçecek diyorlardı. Biz 6,5 olarak koymuştuk. 5,2 ile kapattık açığı. O da çok iyi. Cari açığımız düşüyor. Henüz yıllık istatistikler çıkmadı ama tek haneli rakamlarla işsizliği kapattığımız artık gerçekleşmiş oldu. Özellikle kadın istihdamında, genç istihdamında da artış görüyoruz. Bütün bunlar siyasi istikrarla oluyor, güvenle oluyor. Siyasi istikrarın olmadığı, iyi yönetimin olmadığı yerde ve ekonomi kalıyor ne de başka bir gelişme. Bir tek konuda sıkıntımız var. O da fiyat istikrarı, enflasyon dediğimiz hadise. Bunu da biliyoruz. Vatandaşımızın da sıkıntısı bizim sıkıntımızdır. Bunu da temel önceliğiniz haline getirmiş durumdayız artık enflasyon konusunu. Planlarımızı, programlarımızı kararlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Bu yılın ortalarından itibaren, mayısa kadar yıllık etkiyi göremeyeceğiz ama mayıstan sonra haziran ve temmuzdan başlayarak yıllık bazda düşüşleri belirgin şekilde göreceğiz Allah'ın izniyle. 2025’te yüzde 15'ler seviyesine, 2026'da da yeniden tek haneli rakamlara ulaşacağız. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle planlı, programlı bir şekilde bütün dengelerimizi de gözeterek bunu başarıyoruz, başaracağız" dedi. 

        İŞ DÜNYASI BULUŞMASINA KATILDI

        Yılmaz, iftar programının ardından bir otelde düzenlenen 'İş Dünyası Buluşması' programına katıldı. Programa AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı ile iş dünyasının temsilcileri katıldı. Burada konuşan Yılmaz, enflasyonda belirgin bir düşüşün yaşanacağını belirterek, "Bu mücadele uzun soluklu, orta vadeli bir mücadele. Dolayısıyla yaptığımız yeni politikalarımızın etkisini belli bir süreç içinde, aşama aşama göreceğiz. Özellikle hizmet gelirlerinde geçen yılı 100 milyar dolarla kapattık. Bu da önemli. Türkiye mal ticaretinde açık veren ama hizmet ticaretinde fazla veren bir ülke. Burada turizm gelirlerimiz de 54,3 milyar doları buldu. Ziyaretçi sayımız 57 milyonu geçti. 2024’te de 60 milyon turist, 60 milyon dolar turizm hedefimiz var. Bu da cari açığımıza önemli katkılarda bulunuyor. Sermaye girişleri de geçen yıl olumlu yönde seyretti. 2022 yılında portföy kaleminde 13,7 milyar dolar çıkışı varken 2023’te 8,3 milyar dolar finans girişi gerçekleşti. Bu da finansal akımlar anlamında önemli. Bütün bunlarla birlikte orta vadeli programda 2024 için öngördüğümüz cari açığın milli gelire oranı anlamında 3,1’lik rakamın rahatlıkla yakalanabileceğini, hatta bundan da daha iyi bir performans gösterebileceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.

        'DOĞU VE GÜNEYDOĞU'NUN BÜYÜME HIZI TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNDE OLACAK'

        Terör olaylarının bitmesiyle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin daha hızlı büyüyeceğini belirten Yılmaz, şöyle dedi:

        "Önümüzdeki dönemde inşallah yeni projelerle bir taraftan kamunun yapacağı işlerle bir taraftan da kamunun destekleyeceği, teşvik edeceği yatırımlarla yolumuza devam edeceğiz. Özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bu dönemde çok güzel bir huzur ve güven ortamına kavuştu. Yıllarca maalesef terörden dolayı bu potansiyeller yeterince harekete geçmemiştir. Şimdi bu huzur ve güven ortamında ben inanıyorum ki, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu büyüme hızı Türkiye ortalamasının da üstünde olacak. Çünkü uzun yıllardır kullanılmamış bir potansiyel harekete geçiyor. Terör en büyük zararı bu bölgelere verdi. Terörün bitmesinin en büyük faydalarını da bu bölgelerimiz görecek."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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