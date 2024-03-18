Baskil Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programda da günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

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