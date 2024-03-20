Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 10:40 Güncelleme: 20.03.2024 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen istihbarı çalışmalar sonucu şüpheli B.E'nin uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı.

        Bunun üzerine yapılan çalışmada, üzerinde 610 gram kubar esrar ele geçirilen şüpheli yakalandı.

        Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili sıcak gelişme!
        Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili sıcak gelişme!
        Sinema sanatçısının ağabeyi dövülerek öldürüldü!
        Sinema sanatçısının ağabeyi dövülerek öldürüldü!
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        'Bahar' için buluştular
        'Bahar' için buluştular
        Dünya Mutluluk Raporu yayınlandı
        Dünya Mutluluk Raporu yayınlandı
        "Kur'an-ı baştan sona okudum"
        "Kur'an-ı baştan sona okudum"
        Direksiyon eğitmeni kazada öldü! Feci kaza kamerada!
        Direksiyon eğitmeni kazada öldü! Feci kaza kamerada!
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        Y kuşağında kanser tehlikesi!
        Y kuşağında kanser tehlikesi!
        Hurma çekirdeğinin bilinmeyen faydaları!
        Hurma çekirdeğinin bilinmeyen faydaları!
        6 kilo kokain çalınmıştı! "İçici" memuru adli emanete vermişler!
        6 kilo kokain çalınmıştı! "İçici" memuru adli emanete vermişler!
        Ersen Martin hayatını kaybetti
        Ersen Martin hayatını kaybetti
        5 Süper Lig ekibine transfer yasağı!
        5 Süper Lig ekibine transfer yasağı!
        Gözler Fed'in faiz kararında
        Gözler Fed'in faiz kararında
        Kimseyi ikna edemedi
        Kimseyi ikna edemedi
        Şişli'de rezerv alan tartışması!
        Şişli'de rezerv alan tartışması!
        Aldatıcı reklamlara ceza
        Aldatıcı reklamlara ceza
        Asker dönüşü işsize ödenek
        Asker dönüşü işsize ödenek
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?

        Benzer Haberler

        Elazığ'da 2 otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
        Elazığ'da 2 otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
        Keban'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl...
        Keban'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl...
        Sivrice'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109....
        Sivrice'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109....
        Elazığ'da polis okulların çevresinde denetim yaptı
        Elazığ'da polis okulların çevresinde denetim yaptı
        Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakka...
        Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakka...