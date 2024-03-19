Elazığ'da 2 otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
Elazığ'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Elazığ'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Erhan T. idaresindeki 23 P 2732 plakalı otomobil, Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı'nda, Ahmet T'nin kullandığı 23 AEA 219 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri refüje çıkarak durdu.
Kazada, araçlardaki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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