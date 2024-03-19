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        Elazığ'da 2 otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

        Elazığ'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 15:29 Güncelleme: 19.03.2024 - 15:29
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        Elazığ'da 2 otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
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        Elazığ'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Erhan T. idaresindeki 23 P 2732 plakalı otomobil, Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı'nda, Ahmet T'nin kullandığı 23 AEA 219 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri refüje çıkarak durdu.

        Kazada, araçlardaki 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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