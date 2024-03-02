Güzellik salonlarına fuhuş operasyonunda 4 tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasında, 2 farklı güzellik salonunda masaj adı altında 'Fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama' suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik 'Cemre-2' operasyonu düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda iş yerleri ile 128 şüpheliye de idari para cezası uygulandı.

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