Elazığ'da 15 ton sahte alkol ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, A.Ö.’nün sahte alkol ürettiği bilgisine ulaşıldı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince A.Ö.’nün adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 ton sahte alkol ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Ö. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.