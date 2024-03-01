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        Elazığ'da asayiş operasyonunda 17'si firari hükümlü 18 kişi yakalandı

        Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonunda 17'si firari hükümlü 18 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 15:06 Güncelleme: 01.03.2024 - 15:06
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        Elazığ'da asayiş operasyonunda 17'si firari hükümlü 18 kişi yakalandı
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        Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonunda 17'si firari hükümlü 18 şüpheli yakalandı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası olan ve arananların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Çalışma kapsamında çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 17 firari hükümlü ile hırsızlık suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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