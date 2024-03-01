Elazığ'da fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, "cemre" adı verilen operasyon kapsamında, 5 otel ve pansiyonda fuhşa teşvik etmek, aracılık etmek ve yer temin etmek suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

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