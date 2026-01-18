Habertürk
        Baskil'de eğitimlerini tamamlayan hafızlar için icazet töreni düzenlendi

        Elazığ'da eğitimlerini tamamlayan hafızlar için icazet töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 20:39 Güncelleme: 18.01.2026 - 20:44
        Baskil'de eğitimlerini tamamlayan hafızlar için icazet töreni düzenlendi
        Elazığ'da eğitimlerini tamamlayan hafızlar için icazet töreni yapıldı.


        Baskil İlçe Müftülüğüne bağlı Baskil Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini tamamlayan 6 hafıza il merkezindeki İzzet Paşa Camisi'nde gerçekleştirilen törenle hafızlık diploması verildi.

        İlçe Müftüsü Ferhat Elibol, yaptığı açıklamada, ilçedeki yatılı erkek Kur'an kursunun ilk mezunlarını verdiğini belirtti.

        Diplomalarını alan hafızları tebrik eden Elibol, "Öğrencilerimizin hafızlıklarını tamamlamaları aşamasında emeği geçen ve bu sabırlı sürecin öncüleri olan anne ve babalarına, Kur'an kursu hocaları ile kursun çalışanlarına, Miraç Eğitim Derneğine ve kursun idamesinde maddi ve manevi destekleri vesilesiyle Baskilli hayırsevere gönülden teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun." dedi.

        Törene, Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Eğitimi Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, İl Müftüsü Yusuf Bingöl, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Veysel Özdemir, hafızların aileleri ve vatandaşlar katıldı.












        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

