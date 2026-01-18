Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Haberleri

        Elazığ'da kardan kapanan 164 köy yolu ulaşıma açıldı

        Elazığ'da kar yağışı dolayısıyla yolu kapanan 273 köyden 164'üne ulaşım sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 16:08 Güncelleme: 18.01.2026 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da kardan kapanan 164 köy yolu ulaşıma açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Elazığ'da kar yağışı dolayısıyla yolu kapanan 273 köyden 164'üne ulaşım sağlandı.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarının açılmasına yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor.

        Ekipler, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen yollarda ulaşımın yeniden sağlanması için 120 araç ve 90 personelle yoğun mesai harcıyor.

        Çalışmalarla kar nedeniyle ulaşım sağlanamayan 273 köyden 164'üne ulaşıldı.

        Ekipler, Arıcak'ta 6, Baskil'de 25, Karakoçan'da 36, Keban'da 14, Kovancılar'da 14 ve Palu'da 14 köyün yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Antalya'da deniz 19, hava 12 derece!
        Antalya'da deniz 19, hava 12 derece!
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        F.Bahçe'de hedef puan farkını azaltmak!
        F.Bahçe'de hedef puan farkını azaltmak!
        Karne almaya giderken gelen ölüm...
        Karne almaya giderken gelen ölüm...
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        "Kırmızı kartı atladı!"
        "Kırmızı kartı atladı!"
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı

        Benzer Haberler

        Elazığ'da 52 kilogram ağırlığında turna yakalandı
        Elazığ'da 52 kilogram ağırlığında turna yakalandı
        Elazığ'da kar nedeniyle 273 köy yolu ulaşıma kapandı
        Elazığ'da kar nedeniyle 273 köy yolu ulaşıma kapandı
        Yağan kar altında önce antrenman, ardından kar banyosu yaptılar
        Yağan kar altında önce antrenman, ardından kar banyosu yaptılar
        Elazığ'da domuz sürüsü görüldü
        Elazığ'da domuz sürüsü görüldü
        Elazığ'da kapalı köy yollarında çalışmalar sürüyor
        Elazığ'da kapalı köy yollarında çalışmalar sürüyor
        Elazığ'da bir yılda meydana gelen kazalarda 15 kişi hayatını kaybetti
        Elazığ'da bir yılda meydana gelen kazalarda 15 kişi hayatını kaybetti