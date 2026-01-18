Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Haberleri

        Elazığ'da yük treninin çarptığı kişi öldü

        Elazığ'ın Palu ilçesinde yük treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 18:14 Güncelleme: 18.01.2026 - 18:14
        Elazığ'da yük treninin çarptığı kişi öldü
        Elazığ'ın Palu ilçesinde yük treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Yeni Mahalle'deki Tren Garı mevkisindeki demir yolu hattında kimliği henüz belirlenemeyen kişiye yük treni çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde tren çarpan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

