Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Haberleri

        Elazığ'da kreş, özel eğitim merkezleri ve kurslarda eğitime kar engeli

        Elazığ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezindeki kreş, özel eğitim merkezleri ve kurslarda eğitime yarın ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 23:59 Güncelleme: 18.01.2026 - 23:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da kreş, özel eğitim merkezleri ve kurslarda eğitime kar engeli
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Elazığ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezindeki kreş, özel eğitim merkezleri ve kurslarda eğitime yarın ara verildi.

        Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle kent merkezinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğüne bağlı veya denetimindeki kreşler, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, gündüz bakım evleri ve kurslarda yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, "Kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir. İlçelerimizde ilçe şartlarına göre kaymakamlarca karar verilecektir." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması
        Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması
        Alanya'da Fener alayı!
        Alanya'da Fener alayı!
        Tedesco: Çok zor bir maçtı!
        Tedesco: Çok zor bir maçtı!
        "Sahada Talisca kenarda Tedesco etkisi!"
        "Sahada Talisca kenarda Tedesco etkisi!"
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        Muçi'den Trabzonspor'a hayat öpücüğü!
        Muçi'den Trabzonspor'a hayat öpücüğü!
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı

        Benzer Haberler

        Elazığ Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor
        Elazığ Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor
        Baskil'de eğitimlerini tamamlayan hafızlar için icazet töreni düzenlendi
        Baskil'de eğitimlerini tamamlayan hafızlar için icazet töreni düzenlendi
        Elazığ'da alkollü şahıs çaldığı araçla kaza yaptı
        Elazığ'da alkollü şahıs çaldığı araçla kaza yaptı
        Elazığ'da trenin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
        Elazığ'da trenin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
        Elazığ'da trenin çarptığı engelli şahıs hayatını kaybetti
        Elazığ'da trenin çarptığı engelli şahıs hayatını kaybetti
        Elazığ'da yük treninin çarptığı kişi öldü
        Elazığ'da yük treninin çarptığı kişi öldü