Elazığ'da FETÖ operasyonunda 2 kişi yakalandı
Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü üyelerinin ele geçirilen dijital materyallerinden tespit edilen örgüt mensuplarının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında tespit edilen 2 zanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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