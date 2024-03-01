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        Elazığ depreminin merkez üssü Sivrice'nin çehresi dirençli konutlarla değişiyor

        SUAT ÖZTÜRK/FEVZİ DAĞ - Elazığ'da 4 yıl önce meydana gelen depremin merkez üssü Sivrice'nin çehresi, TOKİ tarafından inşa edilen dirençli konutlarla değişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 12:41 Güncelleme: 01.03.2024 - 12:58
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        Elazığ depreminin merkez üssü Sivrice'nin çehresi dirençli konutlarla değişiyor
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        SUAT ÖZTÜRK/FEVZİ DAĞ - Elazığ'da 4 yıl önce meydana gelen depremin merkez üssü Sivrice'nin çehresi, TOKİ tarafından inşa edilen dirençli konutlarla değişti.

        Merkez üssü Sivrice olan, 24 Ocak 2020'de yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) başlatılan çalışmalar devam ediyor.

        Elazığ'da TOKİ tarafından inşa edilecek konutların 836'sının, iş yerlerinin de 110'unun Sivrice'de yapılması kararlaştırıldı.

        Sivrice Kaymakamı Efecan Şahin, AA muhabirine, ilçe merkezinde ilk etapta 305 konut ve 86 iş yerinin tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiğini söyledi.

        Sanayi Mahallesi'nde 130 deprem konutunun da tamamlandığını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

        "5. etap kentsel dönüşüm kapsamında Kültür ve Olgunlar mahallelerimizin bir kısmını içine alan bölgede 401 konut ve 24 iş yerimizin yapımı devam ediyor. İnşaatımız yüzde 70 seviyelerinde. Bu konutlar da önümüzdeki aylarda tamamlanıp vatandaşlarımıza teslim edilecek. Bu yatırımlarla ilçe merkezimizde yaptırılan 836 konutumuzun teslimi tamamlanmış olacak."

        Şahin, depremin üzerinden 4 yıl geçtiğini ve yapılan konutlarla Sivrice'nin dirençli yapılara kavuştuğunu belirterek şunları kaydetti:

        "Geçen yıl 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli büyük depremler bize bir kez daha gösterdi ki konutların dayanıklı ve güvenli olması gerçekten çok önemli. Bölgemiz de aktif fay hattı üzerinde yer alıyor. Bu sebeple konutların sağlam ve güvenli olması lazım. Çok şükür devletimizin eliyle güvenli konutlarımız yapılıyor, vatandaşlarımıza teslim ediliyor."

        - "Bu imkanı sağladığı için Allah devletimizden razı olsun"

        İlçede yapımı tamamlanan konutuna yerleşen, 5 çocuk annesi Ayser Saygılı da 2020 depreminde mahallelerinin tamamen yıkıldığını anlattı.

        Saygılı, "Depremin ardından mahallemiz yeniden yapıldı. Doğal gazımız geldi. Kadınlar için çok iyi oldu. Rahatlığa kavuştuk. Şimdi evlerimiz sağlam, depreme dayanıklı. Şu an yeni evlere kavuştuk. Huzurluyuz. Bize bu imkanı sağladığı için Allah devletimizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

        Salih Güzel de büyük bir deprem atlattıklarını dile getirerek, yaşadıkları bölgenin depremde tamamen yıkıldığını söyledi.

        Afetten sonra ilçede sağlam binaların yapıldığına işaret eden Güzel, konutlardan çok memnun olduklarını vurguladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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