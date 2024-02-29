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        Baskil Kaymakamı Kundakçı, Karaali köyünü ziyaret etti

        Elazığ'ın Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Karaali köyünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 11:07 Güncelleme: 29.02.2024 - 11:07
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        Baskil Kaymakamı Kundakçı, Karaali köyünü ziyaret etti
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        Elazığ'ın Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Karaali köyünü ziyaret etti.

        Kaymakam Kundakçı ziyaretinde muhtar ve vatandaşlarla görüştü, talep ve önerileri dinledi.

        Fırsat buldukça köyleri ziyaret edip vatandaşlarla görüştüğünü ifade eden Kundakçı, sorunları yerinde görüp çözüm üretmekte bu ziyaretlerin önemli olduğunu belirtti.

        Kaymakam Kundakçı'ya ziyaretinde İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Tırpancı da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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