Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Polis, husumetlisini vuran şüpheliyi, durdurduğu kuryenin motosikletine binerek yakaladı

        ELAZIĞ'da husumetlisi M.A.'yı silahla vurarak yaralayıp kaçan S.Y.'yi, olaya müdahale için gelen polis, bir kuryenin motosikletini durdurup binerek yakaladı. Polis memurunun kuryenin motosiklete bindiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, dün Rüstempaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. S.Y. husumetlisi M.A.'nın yanına gelerek, belinden çıkardığı tabancayla ateş etti. M.A. yaralanırken, S.Y. ise kaçtı. İhbarla olay yerine gelen polislerden biri, ters yön olduğu için araçla takip edemeyecekleri şüphelinin peşine düşmek için karşı yöne geçerek yoldan geçen bir kuryeyi durdurdu. Kuryenin arkasına binen polis memuru, koşarak kaçan şüpheliyi 500 metre sonra yakalayarak gözaltına aldı.Öte yandan şüphelinin kaçması ve polis memurunun kuryenin motosikletini durdurarak binme anları ise güvenlik kameralarına yakalandı. Hastanede tedaviye alınan M.A.'nın hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, S.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 13:38 Güncelleme: 29.02.2024 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polis, husumetlisini vuran şüpheliyi, durdurduğu kuryenin motosikletine binerek yakaladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ELAZIĞ’da husumetlisi M.A.’yı silahla vurarak yaralayıp kaçan S.Y.’yi, olaya müdahale için gelen polis, bir kuryenin motosikletini durdurup binerek yakaladı. Polis memurunun kuryenin motosiklete bindiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, dün Rüstempaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde meydana geldi. S.Y. husumetlisi M.A.’nın yanına gelerek, belinden çıkardığı tabancayla ateş etti. M.A. yaralanırken, S.Y. ise kaçtı. İhbarla olay yerine gelen polislerden biri, ters yön olduğu için araçla takip edemeyecekleri şüphelinin peşine düşmek için karşı yöne geçerek yoldan geçen bir kuryeyi durdurdu. Kuryenin arkasına binen polis memuru, koşarak kaçan şüpheliyi 500 metre sonra yakalayarak gözaltına aldı.Öte yandan şüphelinin kaçması ve polis memurunun kuryenin motosikletini durdurarak binme anları ise güvenlik kameralarına yakalandı. Hastanede tedaviye alınan M.A.’nın hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, S.Y.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki TIR'ın arasında kaldı! Şoför hayatını kaybetti
        İki TIR'ın arasında kaldı! Şoför hayatını kaybetti
        Ayşenur'un 4 kurşunla öldürmüştü! İyi hal...
        Ayşenur'un 4 kurşunla öldürmüştü! İyi hal...
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        MSB: F-16'lar için kabul mektubu geldi
        MSB: F-16'lar için kabul mektubu geldi
        Böyle olur milyarder düğünü
        Böyle olur milyarder düğünü
        35 bin kutu ilaç bakkaldan çıktı!
        35 bin kutu ilaç bakkaldan çıktı!
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        İstanbul'daki nikah salonlarında '29 Şubat' sessizliği!
        İstanbul'daki nikah salonlarında '29 Şubat' sessizliği!
        Kaldırımdaki iki kişiyi öldürdü! Hatalar zinciri ortaya çıktı
        Kaldırımdaki iki kişiyi öldürdü! Hatalar zinciri ortaya çıktı
        Sucukta hileye dikkat! Pazarda 50, kasapta 200 lira
        Sucukta hileye dikkat! Pazarda 50, kasapta 200 lira
        Borsa İstanbul'da 'tech mania'
        Borsa İstanbul'da 'tech mania'
        Prens William son anda planını iptal etti
        Prens William son anda planını iptal etti
        Ambulans cehaleti
        Ambulans cehaleti
        Araştırma için elleriyle foseptikten hamam böceği topluyorlar
        Araştırma için elleriyle foseptikten hamam böceği topluyorlar
        Derbi öncesi rotasyon kararı
        Derbi öncesi rotasyon kararı
        Adana'da kahvehanede dikkat çeken yasak
        Adana'da kahvehanede dikkat çeken yasak
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde
        Kimler kıdem tazminatı alabilir?
        Kimler kıdem tazminatı alabilir?
        Savunma profesörü!
        Savunma profesörü!
        Piyasayı ne etkiliyor?
        Piyasayı ne etkiliyor?

        Benzer Haberler

        Elazığ'daki maden kazasında ihmal iddiası: Madende ikinci kaçış yolu yapılm...
        Elazığ'daki maden kazasında ihmal iddiası: Madende ikinci kaçış yolu yapılm...
        Baskil Kaymakamı Kundakçı, Karaali köyünü ziyaret etti
        Baskil Kaymakamı Kundakçı, Karaali köyünü ziyaret etti
        Baskil'de "Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele" konulu konferans düzenlendi
        Baskil'de "Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele" konulu konferans düzenlendi
        Elazığ'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
        Elazığ'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
        Elazığ'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        GÜNCELLEME - Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü...
        GÜNCELLEME - Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü...