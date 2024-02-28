Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Elazığ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 13:09 Güncelleme: 28.02.2024 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, M.D. ve H.A'nın iş yerinde kaçak sigara satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Söz konusu adreslere operasyon düzenleyen ekipler yaptığı aramada, 46 bin 779 dolu makaron, 340 kilogram kıyılmış kaçak tütün ve çeşitli malzemeler ele geçirdi, şüpheliler gözaltına aldı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        AVM'de korkuluktan düştü! Güvenlik filesi vardı! O anlar kamerada!
        AVM'de korkuluktan düştü! Güvenlik filesi vardı! O anlar kamerada!
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor
        Musk'tan yeni otomobili için iddialı hedef
        Musk'tan yeni otomobili için iddialı hedef
        Ağabeyinin nişanı için geldi! İki kardeş öldü!
        Ağabeyinin nişanı için geldi! İki kardeş öldü!
        Biden'dan 'Siyonizm' açıklaması
        Biden'dan 'Siyonizm' açıklaması
        İstanbul'da lisede cinayet!
        İstanbul'da lisede cinayet!
        MHK'de istifa geldi!
        MHK'de istifa geldi!
        Dilan'ı babası, Selam'ı arkadaşları öldürdü! Sır perdesi aralandı!
        Dilan'ı babası, Selam'ı arkadaşları öldürdü! Sır perdesi aralandı!
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        Can Uzun'un tercihi ay-yıldız!
        Can Uzun'un tercihi ay-yıldız!
        Hadise yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Hadise yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Zabıta, zabıtayı bıçakla öldürdü! Sokakta 'mobbing' vahşeti!
        Zabıta, zabıtayı bıçakla öldürdü! Sokakta 'mobbing' vahşeti!
        Dövizle ödemelerde yeni dönem
        Dövizle ödemelerde yeni dönem
        ABD'nin Teksas eyaletinde 'acil durum' ilan edildi
        ABD'nin Teksas eyaletinde 'acil durum' ilan edildi
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Otomotivde ithalat 'ucuz' arttı
        Otomotivde ithalat 'ucuz' arttı
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Erkekler evlere, kadınlar kahvehaneye!
        Erkekler evlere, kadınlar kahvehaneye!
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Mogan Enerji halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da asayiş operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
        Elazığ'da asayiş operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
        Ortaokulda öğrenci tartıştığı arkadaşını bıçakladı
        Ortaokulda öğrenci tartıştığı arkadaşını bıçakladı
        Elazığ'da bir öğrenci tartıştığı arkadaşı tarafından okulda bıçakla yaralan...
        Elazığ'da bir öğrenci tartıştığı arkadaşı tarafından okulda bıçakla yaralan...
        Kırk yıllık hatırın yad edildiği müze
        Kırk yıllık hatırın yad edildiği müze
        Elazığ Valisi Toraman, maden ocağındaki göçükten yaralı kurtarılan işçileri...
        Elazığ Valisi Toraman, maden ocağındaki göçükten yaralı kurtarılan işçileri...