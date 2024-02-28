Elazığ'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Söz konusu adreslere operasyon düzenleyen ekipler yaptığı aramada, 46 bin 779 dolu makaron, 340 kilogram kıyılmış kaçak tütün ve çeşitli malzemeler ele geçirdi, şüpheliler gözaltına aldı.

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