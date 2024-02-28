Elazığ'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Elazığ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, M.D. ve H.A'nın iş yerinde kaçak sigara satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu adreslere operasyon düzenleyen ekipler yaptığı aramada, 46 bin 779 dolu makaron, 340 kilogram kıyılmış kaçak tütün ve çeşitli malzemeler ele geçirdi, şüpheliler gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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