Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da bir öğrenci tartıştığı arkadaşı tarafından okulda bıçakla yaralandı

        Elazığ'da tartıştığı arkadaşı tarafından okulda bıçakla yaralanan ortaokul öğrencisi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 15:46 Güncelleme: 27.02.2024 - 15:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da bir öğrenci tartıştığı arkadaşı tarafından okulda bıçakla yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da tartıştığı arkadaşı tarafından okulda bıçakla yaralanan ortaokul öğrencisi, hastaneye kaldırıldı.

        Kırklar Mahallesi'ndeki bir ortaokulun 8. sınıfında eğitim gören erkek öğrenciler Y.A. (14) ve M.P.K. (14), henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.P.K, bıçakla Y.A'yı yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan öğrenci Y.A, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        M.P.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da
        O anlar kamerada! 13 yaşındaki çocukların öldüren kavgası!
        O anlar kamerada! 13 yaşındaki çocukların öldüren kavgası!
        İsmail Kartal'ın kupa 11'i!
        İsmail Kartal'ın kupa 11'i!
        Bakan Tunç'tan 'kira zam tavanı' açıklaması
        Bakan Tunç'tan 'kira zam tavanı' açıklaması
        Kerem Aktürkoğlu'nun ustalık dönemi!
        Kerem Aktürkoğlu'nun ustalık dönemi!
        Türkiye’de yürüyüş yapma süresi düşüyor
        Türkiye’de yürüyüş yapma süresi düşüyor
        Büyükşehir belediye başkan adayları tahterevalliye bindi!
        Büyükşehir belediye başkan adayları tahterevalliye bindi!
        Danimarka Başbakanı'nın paylaşımı tartışma yarattı
        Danimarka Başbakanı'nın paylaşımı tartışma yarattı
        Emekli maaşlarında kesinti yapılacak mı?
        Emekli maaşlarında kesinti yapılacak mı?
        Ev mi dükkan mı?
        Ev mi dükkan mı?
        Dursun Özbek'ten flaş sözler!
        Dursun Özbek'ten flaş sözler!
        Evlendi
        Evlendi
        Kuzey Kore'ye seyahat ettiler: "Geçmişe bir ışınlanma"
        Kuzey Kore'ye seyahat ettiler: "Geçmişe bir ışınlanma"
        Santos'un defanstaki kare ası!
        Santos'un defanstaki kare ası!
        Vodafone Türkiye çalışanları dijitalleşmeyle ayda 6 bin saat kazandı, verimlilik 2 kat arttı
        Vodafone Türkiye çalışanları dijitalleşmeyle ayda 6 bin saat kazandı, verimlilik 2 kat arttı
        87 yaşında... Terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına!
        87 yaşında... Terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına!
        Penaltı, kırmızı, ofsayt var mı?
        Penaltı, kırmızı, ofsayt var mı?
        Derste öğrendi... Çin'den Tokat'a geldi!
        Derste öğrendi... Çin'den Tokat'a geldi!
        Yüksek düşüş
        Yüksek düşüş
        "Türkiye'nin konut politikasına ihtiyacı var"
        "Türkiye'nin konut politikasına ihtiyacı var"

        Benzer Haberler

        Kırk yıllık hatırın yad edildiği müze
        Kırk yıllık hatırın yad edildiği müze
        Elazığ Valisi Toraman, maden ocağındaki göçükten yaralı kurtarılan işçileri...
        Elazığ Valisi Toraman, maden ocağındaki göçükten yaralı kurtarılan işçileri...
        Elazığ'da krom madeninde göçük: 4 işçi de kurtarıldı (4)
        Elazığ'da krom madeninde göçük: 4 işçi de kurtarıldı (4)
        GÜNCELLEME 5 - Elazığ Palu'da maden ocağında göçük meydana geldi
        GÜNCELLEME 5 - Elazığ Palu'da maden ocağında göçük meydana geldi
        Elazığ'da krom madeninde göçük: 4 işçi de kurtarıldı (3)
        Elazığ'da krom madeninde göçük: 4 işçi de kurtarıldı (3)
        GÜNCELLEME 4 - Elazığ Palu'da maden ocağında göçük meydana geldi
        GÜNCELLEME 4 - Elazığ Palu'da maden ocağında göçük meydana geldi