Elazığ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi

Açıklamada, taşıma merkezi olmayan okullarda eğitim ve öğretime devam edileceği ifade edildi.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, buzlanma ve don riski ile ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle 14 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

