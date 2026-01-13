Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da ekipler yolu kardan kapanan köydeki KOAH hastası için seferber oldu

        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, yolu kardan kapanan köydeki KOAH hastası, paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 22:31 Güncelleme: 13.01.2026 - 22:31
        Elazığ'da ekipler yolu kardan kapanan köydeki KOAH hastası için seferber oldu
        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, yolu kardan kapanan köydeki KOAH hastası, paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Elmasuyu köyünde yaşayan KOAH hastası 80 yaşındaki Emin Gül, elektrik kesintisi nedeniyle rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Bölgeye sevk edilen ambulans, yoğun kar yağışı ve olumsuz yol koşulları nedeniyle köye ulaşamayınca İl Özel İdaresi ve jandarmaya ait kar küreme araçları yönlendirildi.

        Yolun açılmasının ardından paletli ambulansla köye ulaşan sağlık ekipleri, hastaya evinde ilk müdahaleyi yaptı.

        Gül, daha sonra Maden Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

