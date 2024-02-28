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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 12:34 Güncelleme: 28.02.2024 - 12:49
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Tespit edilen 4 şüphelinin üst ve ikametlerinde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 20 fişek, tabanca yapımında kullanılan malzemeler, pompalı tüfek, 22 kartuş, 14 bin 434 sentetik ecza, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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