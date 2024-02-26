Elazığ Valisi Toraman, maden ocağındaki göçükten yaralı kurtarılan işçileri ziyaret etti

Elazığ Valisi Ömer Toraman, Palu ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen göçükten yaralı kurtarılan 4 işçiyi tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

İlçenin Kayaönü köyü mevkisinde özel bir krom madeninde meydana gelen göçük sonucu yaralanan işçilerden Zülfü Aydın, Kaya Akşin ve Yunus Yaral'ın Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Ahmet Çelik'in ise Fırat Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor.

Vali Toraman, beraberinde AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Evren ve İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ile yaralıları ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

İşçilerin yakınlarıyla da görüşen Toraman, onlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yaralı işçilerden Zülfü Aydın'ın annesi Hatice Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaza haberini aldıkları anda büyük bir üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Ekiplerin gayretli çalışması sonucu oğlunun ve diğer işçi arkadaşlarının kurtarıldığını ifade eden Aydın, "4 evladımız da çok şükür sağ salim kurtarıldı, çok mutluyuz. Allah tüm ekiplerden, Vali beyden, belediye başkanından hepsinden razı olsun. Hastaneye gelip ziyaret ettiler, daha da memnun olduk." dedi.

Aydın'ın yakını Bekir Kılıç da tüm işçilerin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendiklerini belirterek, "Devletimiz gerekli müdahalelerde bulundu. Bütün ekipler geldiler, kurtarma çalışmalarına katıldılar. Böyle olumlu sonuçlanmasından dolayı memnunuz. Kurtarma çalışmalarında yer alan tüm ekiplere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.