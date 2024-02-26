Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da krom madeninde göçük: 4 işçiden 3'ü kurtarıldı (2)

        KURTARILANİŞÇİLERDEN 1'İ MADEN SAHİBİNİN OĞLU Elazığ'ın Palu ilçesi Kayaönü köyü yakınında Bedri Aydın'a ait krom madeninde meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi Yunus Yaral'ı arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Yaral ile sesli irtibat sağlandığı, 24 kişilik ekibin çalışma yürüttüğü öğrenildi. Kendi imkanları ile çıkan 1 işçinin ayakta tedavi edildiği, yaralı çıkarılan Ahmet Çelik ile Zülfü Aydın'ın ise Elazığ'a sevk edildiği bildirildi. Zülfü Aydın'ın, ocağın sahibi Bedri Aydın'ın oğlu olduğu öğrenildi. KROM MADENLERİNDE İŞÇİ ÖLÜMLERİ Aynı köyde 2021 ile 2023 tarihlerinde de işçi ölümleri yaşandı. 2021'de krom çıkarılan özel bir maden ocağında çalışan kuzenler Salih Yıldırım (29) ile Adem Yıldız (30), asansör olarak kullanılan vagondaki demirin kopması sonucu 25 metreden düşerek hayatını kaybetti. 2023'te yine farklı bir krom madeninde yaşanan patlama sonucu göçük altında kalan 2 işçiden Remzi Tahtacı yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 14:51 Güncelleme: 26.02.2024 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da krom madeninde göçük: 4 işçiden 3'ü kurtarıldı (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        KURTARILANİŞÇİLERDEN 1'İ MADEN SAHİBİNİN OĞLU Elazığ'ın Palu ilçesi Kayaönü köyü yakınında Bedri Aydın'a ait krom madeninde meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi Yunus Yaral'ı arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Yaral ile sesli irtibat sağlandığı, 24 kişilik ekibin çalışma yürüttüğü öğrenildi. Kendi imkanları ile çıkan 1 işçinin ayakta tedavi edildiği, yaralı çıkarılan Ahmet Çelik ile Zülfü Aydın'ın ise Elazığ'a sevk edildiği bildirildi. Zülfü Aydın'ın, ocağın sahibi Bedri Aydın'ın oğlu olduğu öğrenildi. KROM MADENLERİNDE İŞÇİ ÖLÜMLERİ Aynı köyde 2021 ile 2023 tarihlerinde de işçi ölümleri yaşandı. 2021'de krom çıkarılan özel bir maden ocağında çalışan kuzenler Salih Yıldırım (29) ile Adem Yıldız (30), asansör olarak kullanılan vagondaki demirin kopması sonucu 25 metreden düşerek hayatını kaybetti. 2023'te yine farklı bir krom madeninde yaşanan patlama sonucu göçük altında kalan 2 işçiden Remzi Tahtacı yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'den TFF'ye Icardi tepkisi!
        Fenerbahçe'den TFF'ye Icardi tepkisi!
        Doktor oğlu hayatını kaybetti! 2 saat sonra babası TIR'ın altında kaldı!
        Doktor oğlu hayatını kaybetti! 2 saat sonra babası TIR'ın altında kaldı!
        Icardi'nin cezası açıklandı
        Icardi'nin cezası açıklandı
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        "İstanbul ihmale gelmez"
        "İstanbul ihmale gelmez"
        Şehit ailesinin evi teslim edildi
        Şehit ailesinin evi teslim edildi
        İşte Szymanski için istenen bonservis!
        İşte Szymanski için istenen bonservis!
        'Türk Escobar'ına ait suç örgütü şifreli yazılımlarla haberleşmiş!
        'Türk Escobar'ına ait suç örgütü şifreli yazılımlarla haberleşmiş!
        2184 kişilik yolcu gemisinde salgın paniği
        2184 kişilik yolcu gemisinde salgın paniği
        Çilingir Semih! Müthiş rakam
        Çilingir Semih! Müthiş rakam
        Lahey'deki İsrail duruşmasında söz Türkiye'nin
        Lahey'deki İsrail duruşmasında söz Türkiye'nin
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 70. yaş gününde sürpriz kutlama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 70. yaş gününde sürpriz kutlama
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Şahan'a troll tuzağı
        Şahan'a troll tuzağı
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        9 yaşındaki kızını öldürüp intihar süsü verdi!
        9 yaşındaki kızını öldürüp intihar süsü verdi!
        Talat Atilla'ya evinin önünde tehdit!
        Talat Atilla'ya evinin önünde tehdit!
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        'Gümüş Yıl'da buluştular
        'Gümüş Yıl'da buluştular

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME 4 - Elazığ Palu'da maden ocağında göçük meydana geldi
        GÜNCELLEME 4 - Elazığ Palu'da maden ocağında göçük meydana geldi
        GÜNCELLEME 3 - Elazığ Palu'da maden ocağında göçük meydana geldi
        GÜNCELLEME 3 - Elazığ Palu'da maden ocağında göçük meydana geldi
        Keban Kaymakamı Atalık, yavru alabalık üretim tesisini ziyaret etti
        Keban Kaymakamı Atalık, yavru alabalık üretim tesisini ziyaret etti
        GÜNCELLEME 2 - Elazığ Palu'da maden ocağında göçük meydana geldi
        GÜNCELLEME 2 - Elazığ Palu'da maden ocağında göçük meydana geldi
        flaş
        flaş
        GÜNCELLEME - Elazığ Palu'da maden ocağında göçük meydana geldi
        GÜNCELLEME - Elazığ Palu'da maden ocağında göçük meydana geldi