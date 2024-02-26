Elazığ'da krom madeninde göçük: 4 işçiden 3'ü kurtarıldı (2) KURTARILANİŞÇİLERDEN 1'İ MADEN SAHİBİNİN OĞLU Elazığ'ın Palu ilçesi Kayaönü köyü yakınında Bedri Aydın'a ait krom madeninde meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi Yunus Yaral'ı arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Yaral ile sesli irtibat sağlandığı, 24 kişilik ekibin çalışma yürüttüğü öğrenildi. Kendi imkanları ile çıkan 1 işçinin ayakta tedavi edildiği, yaralı çıkarılan Ahmet Çelik ile Zülfü Aydın'ın ise Elazığ'a sevk edildiği bildirildi. Zülfü Aydın'ın, ocağın sahibi Bedri Aydın'ın oğlu olduğu öğrenildi. KROM MADENLERİNDE İŞÇİ ÖLÜMLERİ Aynı köyde 2021 ile 2023 tarihlerinde de işçi ölümleri yaşandı. 2021'de krom çıkarılan özel bir maden ocağında çalışan kuzenler Salih Yıldırım (29) ile Adem Yıldız (30), asansör olarak kullanılan vagondaki demirin kopması sonucu 25 metreden düşerek hayatını kaybetti. 2023'te yine farklı bir krom madeninde yaşanan patlama sonucu göçük altında kalan 2 işçiden Remzi Tahtacı yaşamını yitirdi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 26.02.2024 - 14:51 Güncelleme: 26.02.2024 - 16:17 facebook

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