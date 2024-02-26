Keban Kaymakamı Atalık, yavru alabalık üretim tesisini ziyaret etti

Atalık, çalışmalar ve üretim faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı.

Beraberinde Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ziyaddin Seçkin ile ilçede yavru alabalık üretimi yapan tesisi gezen Kaymakam Atalık, yetkililerle görüştü.

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