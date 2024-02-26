Keban Kaymakamı Atalık, yavru alabalık üretim tesisini ziyaret etti
Keban Kaymakamı Furkan Atalık ilçede yavru alabalık üretim tesisini ziyaret etti.
Keban Kaymakamı Furkan Atalık ilçede yavru alabalık üretim tesisini ziyaret etti.
Beraberinde Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ziyaddin Seçkin ile ilçede yavru alabalık üretimi yapan tesisi gezen Kaymakam Atalık, yetkililerle görüştü.
Atalık, çalışmalar ve üretim faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.