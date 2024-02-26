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        Elazığ'da 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Elazığ'da, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 03:41 Güncelleme: 26.02.2024 - 03:41
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        Elazığ'da 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Elazığ'da, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Malatya Caddesi'nde, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 23 T 0085 ve 23 T 0086 plakalı taksiler ile 23 K 3632 ve 23 BP 692 plakalı otomobiller çarpıştı.

        Kazanın etkisiyle taksilerden biri devrildi, otomobillerden biri ise kaldırıma çarparak durdu.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle caddede bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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