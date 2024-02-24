Baskil Kaymakamı Kundakçı köy ve mezralardaki hastaları ziyaret etti
Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Karaali köyü ile Çakıl ve Çitiluşağı mezralarındaki hastaları ziyaret etti.
Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Karaali köyü ile Çakıl ve Çitiluşağı mezralarındaki hastaları ziyaret etti.
Kundakçı, yaptığı açıklamada, hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ve taleplerini dinlediğini belirtti.
Kundakçı, her zaman hasta ve yaşlıların hizmetinde olduğunu kaydetti.
Ziyarette, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Tırpancı ve bazı kurum amirleri de yer aldı.
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