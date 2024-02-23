Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da dilencilere yönelik denetim yapıldı

        Elazığ'da dilencilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 14:42 Güncelleme: 23.02.2024 - 14:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da dilencilere yönelik denetim yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da dilencilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde dilencilere yönelik çalışma başlattı.

        Çalışma kapsamında kavşak, cami önleri ve caddelerde bulunan 10 dilenci yakalanarak, Zabıta Müdürlüğüne götürüldü.

        Dilenciler hakkında yasal işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da dehşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü!
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Yıldızların yaldızları döküldü!
        Yıldızların yaldızları döküldü!
        20 yıl sonra ilk kez panda kiralanıyor
        20 yıl sonra ilk kez panda kiralanıyor
        İhracat rekoru Ciner’in
        İhracat rekoru Ciner’in
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        50 milyonluk lüks araçlar için ikinci ihale
        50 milyonluk lüks araçlar için ikinci ihale
        "1 aydır görmüyor"
        "1 aydır görmüyor"
        Eşi ve çocuğunun önünde fırça sapıyla müşteriyi dövdü!
        Eşi ve çocuğunun önünde fırça sapıyla müşteriyi dövdü!
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Uzayda nükleer güç ne anlama geliyor?
        Uzayda nükleer güç ne anlama geliyor?
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri!
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri!
        Böcek ilacından ölümde aileye şok!
        Böcek ilacından ölümde aileye şok!
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla
        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla
        Yanağından makas alanı av tüfeğiyle vurdu!
        Yanağından makas alanı av tüfeğiyle vurdu!
        Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!
        Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!

        Benzer Haberler

        Elazığ'da polis okul önlerinde denetim yaptı
        Elazığ'da polis okul önlerinde denetim yaptı
        Elazığ'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 firari hükümlü yakalandı
        Elazığ'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 firari hükümlü yakalandı
        Öğrencilerden vatan nöbetindeki Mehmetçik'e mektup var
        Öğrencilerden vatan nöbetindeki Mehmetçik'e mektup var
        Elazığ'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Elazığ'da göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutukla...
        Elazığ'da göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutukla...