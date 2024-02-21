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        Elazığ'da göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı

        Elazığ'ın Maden ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 12:00 Güncelleme: 21.02.2024 - 12:26
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        Elazığ'da göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Elazığ'ın Maden ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilçede Elazığ-Diyarbakır kara yolu uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan kontrolde, yabancı uyruklu 5 şüphelinin yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi.

        Araç sürücüsü E.E.H, para karşılığında yabanca uyruklu kişilerin ülke içinde naklini yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.E.H, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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