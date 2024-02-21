Elazığ'da göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilçede Elazığ-Diyarbakır kara yolu uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan kontrolde, yabancı uyruklu 5 şüphelinin yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi.

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