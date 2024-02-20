Elazığ'da misafir edilen 218 Ahıska Türkü aile kalıcı iskanları için Ahlat'a uğurlandı

Elazığ'da misafir edilen Ahıska Türkü 218 aile, törenle kalıcı iskanları için Bitlis'in Ahlat ilçesine gönderildi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle bölgeden tahliye edilerek Dışişleri Bakanlığı organizasyonu ve Valilik koordinesinde getirildikleri Elazığ'da, yaklaşık 2 yıldır Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezi'nde misafir edilen 2 bin Ahıska Türkü ailenin kalıcı iskanlarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 218 aileden oluşan yaklaşık 703 kişi kalıcı iskanları için otobüslerle Bitlis'in Ahlat ilçesine düzenlenen törenle uğurlandı.

Törende, Ahıska Türkleri için İl Müftüsü İrfan Üstündağ tarafından dua okundu, kurban kesildi.

Elazığ Valisi Ömer Toraman, törende yaptığı konuşmada, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ortasında kalan Ahıska Türkü kardeşlerinin yaklaşık 2 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile Elazığ'a getirilerek geçici konaklama merkezine yerleştirildiklerini anımsattı.

Hüznü ve mutluluğu bir arada yaşadıklarını ifade eden Toraman, bugün kalıcı iskanları için Ahlat'a yolcu ettikleri 218 aileye hitaben şöyle konuştu:

"Elazığlı hemşerilerim sizleri çok sevdiler, bağırlarına bastılar. Onlara da çok teşekkür ediyorum, misafirperverliklerinden dolayı. Kadim Türk yurdu, ata yurdu Ahlat'a yerleşiyorsunuz, Ahlat bizim için çok önemli bir yer. İnşallah orada bundan sonraki hayatınızı devam ettireceksiniz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu tahliyeler olduktan sonra bin ailenin iskanı için kararname yayımladı. İlk etapta 218 ailemizin iskanını sağlıyoruz. Daha sonra peyderpey diğer ailelerimizin de iskanını sağlayacağız. Allah birlik ve beraberliğimizi muhafaza etsin."

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Türkiye Temsilcisi İbrahim Agara ise bugün kendileri için mutlu bir gün olduğunu dile getirdi.

Bugüne gelmelerinde emeği geçen herkese teşekkür eden Agara, "Ahıska Türkleri Ukrayna Rusya savaşından sonra burunları kanamadan sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla buralara geldiler. Bizler de ilk günden itibaren onların yanlarında olduk, sıkıntılarını gündeme getirerek problemlerini çözmeye çalıştık. Bu konuda Elazığ Valiliği, Belediye Başkanı ve diğer kurum ve kuruluşlara teşekkür etmek istiyoruz." dedi.

Dünya Ahıska Türkleri Ukrayna Temsilcisi Murat Resuloğlu da Ahlat'ta kalıcı evlerine yerleşecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktararak, emeğe geçen herkese teşekkür ettiğini kaydetti.

Ahıska Türkü Fatma Aymaz da yıllarca sürgünde kaldıklarını, büyük zorluklar çektiklerini belirterek, Türkiye'ye sayesinde yeniden huzura kavuştuklarını aktardı.

Aymaz, "Allah herkesten razı olsun, evvela Cumhurbaşkanımızdan. Allah ömrüne ömür katsın, ayağına taş değdirmesin, başımızdan eksik etmesin, bayrağımız inmesin, ezanımız susmasın." ifadelerini kullandı.