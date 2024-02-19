Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Elazığ'da ziyaretlerde bulundu

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Elazığ'da çeşitli temaslarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 19:29 Güncelleme: 19.02.2024 - 19:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Elazığ'da ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Elazığ'da çeşitli temaslarda bulundu.

        Kente gelen Işıkhan, Gazi Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

        Daha sonra bir çay ocağında bir süre oturan Işıkhan, vatandaşlarla sohbet etti.

        Bakan Işıkhan'a ziyaretlerinde, Elazığ Valisi Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım da eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'da
        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'da
        İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
        İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Hamza Dağ'dan Habertürk'e açıklamalar
        Hamza Dağ'dan Habertürk'e açıklamalar
        MEB ve ÖSYM, YKS soruları için birlikte çalışacak
        MEB ve ÖSYM, YKS soruları için birlikte çalışacak
        Şiddete uğrayan doktoru polis kurtardı!
        Şiddete uğrayan doktoru polis kurtardı!
        Tekel bayi vahşeti davasında şoke eden sözler!
        Tekel bayi vahşeti davasında şoke eden sözler!
        Fatih Terim'in rekorunu kırdı!
        Fatih Terim'in rekorunu kırdı!
        Beşiktaş sözleşmesini feshetti!
        Beşiktaş sözleşmesini feshetti!
        Kedi vahşetinde tahliyenin gerekçesi belli oldu!
        Kedi vahşetinde tahliyenin gerekçesi belli oldu!
        "Putin'in Navalny'i neden öldürdüğünü biliyoruz"
        "Putin'in Navalny'i neden öldürdüğünü biliyoruz"
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Nafaka krizi
        Nafaka krizi
        Kışın tek ailenin yaşadığı mahalle!
        Kışın tek ailenin yaşadığı mahalle!
        İliç'te birinci hafta! İşçiler aranıyor
        İliç'te birinci hafta! İşçiler aranıyor
        Savcılar bu soruya cevap arıyor! Denizcilerin HTS kayıtları incelenecek!
        Savcılar bu soruya cevap arıyor! Denizcilerin HTS kayıtları incelenecek!
        Dört Büyükler ekonomik olarak sınıfta kaldı!
        Dört Büyükler ekonomik olarak sınıfta kaldı!
        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        Düğün bayramdan sonra
        Düğün bayramdan sonra

        Benzer Haberler

        Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi
        Elazığ'da İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi
        Elazığ'da İsrail protestosu
        Elazığ'da İsrail protestosu
        Bakan Yerlikaya: Dünyanın en büyük konut seferberliğini gerçekleştiriyoruz
        Bakan Yerlikaya: Dünyanın en büyük konut seferberliğini gerçekleştiriyoruz
        Elazığ'da ağaçlara çarparak takla atan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı
        Elazığ'da ağaçlara çarparak takla atan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı
        Üniversite öğrencisi, yurt odasında ölü bulundu
        Üniversite öğrencisi, yurt odasında ölü bulundu