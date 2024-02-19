Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Elazığ'da ziyaretlerde bulundu

Bakan Işıkhan'a ziyaretlerinde, Elazığ Valisi Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım da eşlik etti.

Daha sonra bir çay ocağında bir süre oturan Işıkhan, vatandaşlarla sohbet etti.

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